Linea 1 Napoli, slittano i lavori sulla tratta Piscinola-Colli Aminei: la data Anm ha informato i cittadini che la data di inizio lavori sulla Linea 1 di Napoli è cambiata

Slitta la chiusura della Linea 1 della metropolitana di Napoli nella tratta Piscinola-Colli Aminei, previsti a partire da oggi, 22 giugno 2026. L'intervento di rinnovamento dei binari porterà alla chiusura del tragitto per 3 mesi con la previsione, del Comune di Napoli ed Anm, di navette bus sostitutive con corse ogni 10 minuti.

Non cambia la data di conclusione dei lavori, che dovrebbero terminare entro il 14 settembre, ma slitta quella di inizio.

Chiusura Linea 1 Napoli: la data d'inizio lavori

Anm ha informato la cittadinanza che i lavori, che si effettueranno lungo la tratta Piscinola-Colli Aminei, il cui inizio era previsto per oggi, 22 giugno, avranno avvio il 29 giugno 2026. Quindi, fino al 28 le stazioni di Piscinola, Frullone e Chiaiano continueranno a funzionare regolarmente e resteranno aperte al pubblico.

Il lavoro riguarda degli interventi obbligatori per legge che dovranno concludersi sempre per il 14 settembre.

«Orari e Navette. Per permettervi di pianificare al meglio gli spostamenti, ANM pubblicherà tutti i dettagli sui canali ufficiali: Orari delle corse monodirezionali (fasce mattina/sera); Orari e percorsi del servizio navetta sostitutivo. Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti», questo quanto scritto da Anm sui propri canali social.