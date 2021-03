Controlli anti assembramento e un 24enne denunciato per droga Polizia in azione nell'Isola d'Ischia

Gli agenti del commissariato di Ischia, con il supporto dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato servizi tesi all'applicazione delle normative anti Covid-19 tra i comuni di Ischia e Casamicciola Terme.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli e contestate 2 violazioni del codice della strada per divieto di sorpasso e per violazione della segnaletica stradale.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Nuova dei Conti a Ischia presso l’abitazione di un uomo dove, grazie al fiuto del cane Kira, hanno rinvenuto, occultato in una cassettina riposta in un cassetto della camera da letto, un pezzo di hashish di circa 8 grammi ed un coltello della lunghezza di 29 centimetri. Un 24enne ischitano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.