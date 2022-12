Frana Ischia: trovato anche un corpo di donna. 11 vittime Potrebbe trattarsi della 31enne Maria Teresa Arcamone oppure di Valentina Castagna

Il fango continua a restituire corpi. E' stato trovato in via Santa Barbara a Casamicciola Terme il corpo di una donna. Potrebbe trattarsi della salma di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, una delle due ultime disperse della frana dello scorso 26 novembre. Ma potrebbe essere anche Valentina Castagna, moglie di Gianluca Monti e madre dei tre fratellini.

Si attende il riconoscimento della 11esima vittima accertata di questa strage. La donna è stata ritrovata dai soccorritori o in un terreno molto a valle del Celario, dove abitava. La donna è state rinvenuta cadavere all’imboccatura di via Santa Barbara, in basso rispetto al punto di impatto della valanga rispetto ai precedenti ritrovamenti, a due tornanti di strada da Eleonora Sirabella. Il corpo è stato trascinato dai detriti.

Questa mattina il ritrovamento di Gianluca Monti insieme a quello di Salvatore Impagliazzo. Le salme sono state trasferite presso l’obitorio dell’Ospedale Anna Rizzoli di Ischia per il riconoscimento ufficiale.