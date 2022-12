Frana Ischia, Legnini annuncia: pronto il piano di evacuazione dalla zona rossa La zona rossa riguarderà due aree di rischio. Ad oggi è presumibile che la durata sarà di 2-3 notti

Sarà emanato "nelle prossime ore un piano speditivo di allontanamento preventivo dalla zona rossa di Casamicciola".

Lo ha annunciato il commissario per Casamicciola, Giovanni Legnini. La zona rossa riguarderà due aree di rischio. Ad oggi è presumibile che la durata sarà di due-tre notti. "Lo Stato - ha spiegato Legnini nel corso di un incontro con la stampa - si fa carico di garantire l'accoglienza dei cittadini interessati e mi auguro possa durare il piu' breve tempo possibile, per ora almeno sara' di almeno di tre notti, fino a domenica. Ma sara' aggiornata con l'evoluzione dell'allerta meteo. Si parte dalle 16 di oggi. Lanciamo un appello ai cittadini di attenersi alle regole".

Sono circa 1100 le persone che saranno evacuati dalla zona rossa di Casamicciola. E' stata acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi di Ischia. Oltre agli alberghi, ci saranno palestre attrezzate e palazzetto dello Sport per ospitare gli sfollati.

Tutti i dettagli sul piano di evacuazione

Gli abitanti di Casamicciola e Lacco possono contare su "una cartografia con le strade che saranno evacuate, cosi' da comprendere quale sia la zona compresa. Sulla cartografia ci saranno dei punti dove i cittadini si dovranno recare e li' troveranno navette che li accompagneranno agli alberghi secondo un criterio di vicinanza alle loro abitazioni". A spiegare il piano Simonetta Calcaterra, commissario straordinario del comune di Casamicciola, dopo lo scioglimento del Comune.

Calcaterra: "Evacuazione senza allarme e panico"

"Abbiamo tempo a disposizione, con le ore di luce da evacuare tutti con tranquillita'. Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta, ma la zona colpita dalla frana e' complicata perche' c'e' fango. E nonostante l'allerta gialla e' opportuno che i cittadini vengano accompagnati in luoghi sicuri". Senza allarme e panico "ma in modo ordinato e preciso". L'evacuazione iniziera' tra poco tempo. L'invito, inoltre, e' cercare di non recarsi con mezzi autonomi agli alberghi, ma con le navette, "cosi' da evitare congestionamenti". Sulla navetta ci saranno le indicazioni per ogni cittadino "per l'albergo di riferimento".

Legnini: con cessato allarme si torna nelle case

"Le persone andranno in albergo ma torneranno alle loro case una volta cessato l'allarme". Lo ha detto il commissario per Casamicciola, Giovanni Legnini. A Legnini è stato chiesto se l'allontanamento sarà deciso anche in caso di allerta rossa nei prossimi giorni. "A maggior ragione ma facciamo un passo alla volta. Noi agiamo in base al principio di precauzione finalizzato ad evitare rischi".

Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone. Sono loro che dovranno spostarsi. Si tratta di un'ordinanza che va rispettata ma sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà, parliamo della loro sicurezza. Non si tratta di nessuna deportazione", ha spiegato il commissario.