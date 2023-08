Giù le serrande di un locale per 15 giorni: carabinieri sospendono attività Provvedimento firmato dal questore di Napoli

A dare corpo alla sospensione di un noto locale di Casamicciola Terme, si legge nel provvedimento firmato dalla Questura di Napoli, le “note propulsive” dei carabinieri della Compagnia di Ischia.



Numerose le segnalazioni che hanno arricchito la proposta di applicazione dell’articolo 100 del TULPS al locale isolano che, in più occasioni, è stato teatro di eventi per i quali è stato necessario l’intervento dei Carabinieri.



Il più recente l’8 luglio scorso quando 7 persone, poi tutte identificate e denunciate dai militari ischitani, diedero vita ad una violenta rissa.



I carabinieri hanno notificato ed eseguito il decreto da pochi minuti, l’attività rimarrà chiusa per i prossimi 15 giorni.