Ferragosto tranquillo a Ischia, carabinieri in campo: ecco come è andata Obiettivo dei militari: prevenire episodi di violenza e illegalità.

Carabinieri della compagnia di Ischia al lavoro, nella imminenza del ponte ferragostano, per sorvegliare i flussi di turisti nei porti commerciali, contrastare i reati predatori e far rispettare il codice della strada. A seguito della attività di controllo al porto di Ischia i militari hanno denunciato un 33enne in arrivo da Napoli trovato in possesso di un di un tirapugni in ferro cromato con nocche a forma di teschio e un coltello multiuso lungo circa 10 cm, nascosti in un borsello a tracolla; l'uomo è stato proposto per un provvedimento di foglio di via obbligatorio dall'Isola. Foglio di via proposto anche per un 24enne sempre di Napoli trovato ad un controllo a Lacco Ameno in possesso di un coltello in acciaio lungo circa 20 cm, occultato in un borsello a tracolla: il giovane è stato denunciato per in stato di libertà per porto ingiustificato di armi. Denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché ha violato le prescrizioni dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale a cui era sottoposto, un 31enne di Arzano: l'uomo aveva l'obbligo di non lasciare il suo domicilio se non per andare a lavoro mentre invece si trovava sull'isola verde senza giustificato motivo; anch'egli proposto per il foglio di via da Ischia. Attenzione alta anche nella lotta alla diffusione degli stupefacenti: gli uomini del capitano Laganà hanno sequestrato una busta con circa 21 grammi di marijuana al porto commerciale di Ischia e durante controlli stradali a Ischia e Forio sono state sequestrate diverse quantità di hashish e marijuana. I militari hanno anche effettuato controlli alle attività di ristorazione: per una di queste è stata disposta la chiusura amministrativa dei locali cucina, zona lavaggio e locale deposito per carenze igienico sanitarie