Da Meloni a Schlein, da Metsola a De Luca:"Solidarietà alle famiglie di Scampia" Tantissime le reazioni del mondo politico e istituzionale per la tragedia delle Vele

La vicenda del crollo alle Vele di Scampia al centro del dibattito politico e istituzionale: tantissime le reazioni in queste ore.

MELONI: ADDOLORATA PER LE FAMIGLIE

"Addolorata per quanto accaduto ieri notte con il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli nel quale sono morte 2 persone e altre 13 sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini. In questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

DE LUCA: FORNIREMO CURA E ASSISTENZA

"A Scampia abbiamo registrato due decessi, la cosa più preoccupante riguarda il ricovero di otto bambini al Santobono credo in codice rosso. Garantiremo il massimo di assistenza, cura e attenzione ai bambini e ai familiari": così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione della Teleriabilitazione, questa mattina, a Salerno.

Alla domanda di Otto Channel sulla necessità di accelerare la trasformazione e la riqualificazione urbanistica della periferia di Napoli, il governatore ha aggiunto: "Mi auguro che si vada avanti rapidamente".

L'EX PREMIER CONTE: "TRAGEDIA CHE ADDOLORA"

"La tragedia che si è consumata a Scampia, a causa del crollo del ballatoio della Vela Celeste, ci addolora: il M55 partecipa commosso al dolore delle famiglie delle vittime.Confidiamo tutti in una pronta guarigione dei feriti. Un ringraziamento a tutte le squadre impegnate nei soccorsi". Lo scrive Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, su X.

IL CORDOGLIO DELL'EUROPARLAMENTO

"Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti - molti dei quali bambini - del tragico incidente di Scampia. Sono grata ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per aiutare. Siate forti. Siamo con voi". Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

LE PAROLE DEI MINISTRI MUSUMECI E LOCATELLI

"Quanto avvenuto questa notte a Scampia è una tragedia. La mia preghiera è per le vittime e il mio pensiero di vicinanza e affetto è per tutte le famiglie, per i feriti, in particolare per i bambini coinvolti. Grazie alle Forze dell'ordine e a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi''. Questo il commento del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci: "Sono vicino alle famiglie delle vittime del crollo di Scampia, a Napoli. Ai tredici feriti il più sincero augurio di una pronta guarigione. La tragedia di ieri sera, in attesa dell’esito delle verifiche tecniche in corso, ripropone comunque il diffuso e insoluto problema della fatiscenza del patrimonio edilizio in parecchie città italiane e la necessità di accelerare ogni processo di rigenerazione urbana. Il mio grazie al prefetto, ai soccorritori ed al personale sanitario per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti".

"Mi stringo ai familiari delle vittime del crollo avvenuto nella Vela Celeste di Scampia. Il mio pensiero è rivolto anche ai feriti, in particolare ai bambini, e a tutte le persone coinvolte. Siamo grati ai Vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e all'intera macchina dei soccorsi per il lavoro incessante messo in campo. Esprimo la mia vicinanza a tutta la comunità locale e al sindaco Gaetano Manfredi". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

LE REAZIONI DEL PD

Sulla vicenda è intervenuta anche la segretaria, Elly Schlein: "Quanto successo a Scampia è una tragedia inaccettabile sulla quale va fatta piena luce. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti e ringraziamo forze dell’ordine e istituzioni che da questa notte si stanno operando senza sosta per portare soccorso. Ci stringiamo al dolore del quartiere e dell’intera città per una ferita che colpisce tutta l’Italia", ha detto la guida nazionale Dem.

"Ci stringiamo alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ci stringiamo agli abitanti di Scampia. Il crollo del ballatoio della 'Vela Celeste' è una tragedia che ferisce l'intera città di Napoli. Un grazie, anche questa volta, agli uomini e alle donne che hanno prestato soccorso e a tutte le istituzioni che stanno lavorando per sostenere questa nostra comunità così duramente colpita. Come ricordato dal sindaco Manfredi, in questo momento di dolore collettivo, l'impegno per Scampia dovrà essere ancora più forte di prima". Così la senatrice del Pd Valeria Valente.

"Il pensiero alle vite spezzate dal crollo, ai feriti, ai bambini. Alla tragedia enorme di Scampia che non lascia spazio a parole, ma che deve farci agire al più presto per la riqualificazione del quartiere, la messa in sicurezza e la ricostruzione delle abitazioni per le famiglie coinvolte". Questo invece il pensiero dell'europarlamentare del Pd Pina Picierno.

"Ci stringiamo al dolore di Scampia. Una tragedia inaccettabile. Al profondo cordoglio, alla richiesta di verità sull'accaduto, alla domanda di riscatto degli abitanti del quartiere, occorrerà rispondere con i fatti per un territorio che ha ricevuto poco e pagato tantissimo. Tutte le istituzioni siano al fianco del Sindaco Manfredi e del Comune di Napoli per proseguire la riqualificazione e la rigenerazione di Scampia", ha detto il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino

L'EX SINDACO DE MAGISTRIS

"Terribile tragedia alla vela celeste di Scampia. Totale vicinanza e solidarietà alle vittime e ai loro cari, in una comunita', quella delle vele, che ci ha dato costantemente esempio di umanita' laddove di umano sembrava essere rimasto soltanto il sogno". E' il commento, sui social, di Luigi de Magistris, l'ex sindaco di Napoli. Durante il suo ultimo mandato è comincia l'opera di abbattimento delle Vele. Il 20 febbraio 2020 fu scandita dalla demolizione della Vela verde.