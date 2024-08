In tasca con un karambit, 44enne napoletano denunciato a Ischia A Procida autista bus sanzionata per non aver accettato pagamento con carta di credito

Denunciato un 44enne napoletano per guida senza patente e porto abusivo di armi. Nella tasca del suo pantalone un pugnale mai rientrato nei sequestri dei militari. Un karambit, un’arma pericolosissima dalle origini indonesiane, ispirata ad un artiglio di tigre. La lama è stata sequestrata

I controlli sono stati molteplici: guida senza patente per un 41enne dei quartieri spagnoli, sorpreso a Lacco Ameno alla guida di uno scooter. Dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata un 68enne di Barano. Era in un piccolo autocarro e raccoglieva senza autorizzazione rifiuti e materiale ferroso. Un 62enne è stato denunciato per furto aggravato. Avrebbe rubato uno scooter parcheggiato in via Mirabella. Recuperato il veicolo.

Furto è il reato contestato anche ad un 29enne napoletano. E’ stato individuato come il presunto autore del furto di una bici elettrica. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre tentava di riverniciarla di sottrarsi ai controlli. Nelle sue tasche anche 20 g di hashish che gli sono costati una sanzione amministrativa.

Ancora a Forio, I militari insieme alla Guardia di Finanza di Ischia e all’ufficio locale marittimo hanno denunciato per occupazione abusiva di spazio demaniale un 69enne già noto alle forze dell’ordine. Aveva occupato senza autorizzazioni l’area demaniale con attrezzature destinate al noleggio. Sanzionata amministrativamente una 47enne di Procida, autista un autobus per una compagnia di trasporti locali. Si sarebbe rifiutata di accettare da 3 passeggeri il pagamento del ticket di viaggio tramite carta di credito.

Ancora sanzioni ad un quarantenne puteolano, sorpreso a vendere bevande e snack in strada senza alcuna autorizzazione. Per il titolare di un ristopub procidano invece un provvedimento di sospensione per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.