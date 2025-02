Ischia: sbarca sull’isola con la droga occultandola in una borsa frigo Scoperto e arrestato un 49enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano. In particolare, gli agenti del commissariato di Ischia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, sulla banchina olimpica del Porto di Ischia, hanno controllato un’auto con a bordo un soggetto appena sbarcato da un natante proveniente da Pozzuoli.

Durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultata sotto il sedile lato guida, una borsa frigo contenente marijuana per un peso complessivo di circa 1,6 kg.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione e, in effetti, l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro, poiché sono stati rinvenuti altri 3 panetti di hashish per un totale complessivo di 230 grammi circa e un bilancino di precisione; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.