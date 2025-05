Tentato omicidio in piazza Dante a Napoli, svolta nelle indagini: fermato 15enne La polizia ha eseguito un decreto di fermo dopo l'accoltellamento avvenuto ieri sera

La polizia ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale per minorenni di Napoli, nei confronti di un quindicenne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il provvedimento precautelare compendia gli esiti delle indagini condotte dalla squadra mobile in relazione al ferimento di un sedicenne avvenuto alle ore 23.30 circa di ieri sera 4 maggio 2025 in Piazza Dante.

Questa notte è giunta la segnalazione alla sala operativa della questura di Napoli che presso l'ospedale Vecchio Pellegrini era giunto in codice rosso con prognosi riservata ed in pericolo di vita un minore ferito da otto fendenti all'addome ed agli arti.

Personale della squadra mobile giunto sul posto ha avviato tempestivamente le indagini, coordinate dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, che hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico dell'indagato, che è stato rintracciato nelle prime ore di questa mattina presso la sua abitazione.

Il quadro probatorio raccolto è stato condiviso con l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di fermo nei confronti del minorenne indiziato.

L'evento è da ricondurre a litigi e dissidi pregressi per motivi banali tra giovanissimi che frequentano gli stessi luoghi di ritrovo: si tratta, insomma, di un ennesimo episodio di mala movida, sempre più frequenti tra minorenni che concepiscono le loro serate come occasioni non di "incontro" ma di "scontro". I motivi sono spesso futili, anzi tristemente inesistenti.

Il minore gravemente indiziato è stato trasferito al Cpa in attesa di essere interrogato dal Gip, ferma restando la presunzione di innocenza fino alla sentenza.