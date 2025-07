Droga per l'estate a Ischia: arrestati due pusher Il blitz dei carabinieri sull'isola

Lotta alla droga nell'isola d'Ischia. Ancora due arresti. Il primo nel comune di Casamicciola Terme. I carabinieri dell’aliquota operativa ischitana hanno bloccato un 45enne napoletano. Addosso 145 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga era nell’abitazione presa in locazione dal 45enne per il periodo estivo. L’uomo sarà portato in carcere e proposto per il foglio di via obbligatorio.



Il secondo arresto nella cittadina di Forio, luogo dove è stata recentemente riaperta la stazione carabinieri. In manette, arrestato proprio dai militari della locale stazione, iun 27enne.



Nella sua abitazione 1 grammo di hashish e 16 dosi di cocaina, due di queste erano nascoste nei suoi slip, la restante parte in camera da letto.



Con la droga, sequestrati anche 400 euro in contante ritenuto provento illecito e un coltellino intriso di stupefacente. Per entrambi si apriranno le porte del carcere