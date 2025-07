Incidenti lavoro. Ferrante: Cordoglio per vittime Napoli, investire su sicurezza L'intervento ddeputato napoletano di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit

“Esprimo il mio più sincero cordoglio per le tre vittime del drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Napoli in seguito al crollo di un montacarichi.

Una terribile tragedia che scuote il nostro territorio e che rafforza l’impegno delle istituzioni per la tutela dei lavoratori.

Occorre investire sempre più sulla sicurezza, per questo il nostro Governo sta lavorando per rafforzare i controlli e incentivare le tutele, promuovendo le misure di contrasto e prevenzione per una diffusione sempre più capillare della cultura della sicurezza.

Ai familiari delle vittime rivolgo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà”. Lo afferma il deputato napoletano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.