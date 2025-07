Tragedia sul lavoro Napoli, Castellone: "Una vera e propria piaga sociale" "Ora è il momento del dolore ma si agisca subito per porre fine a questa strage"

"Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei tre operai morti sul lavoro questa mattina a Napoli." Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) in merito al crollo dell'impalcatura che ha causato la morte di tre operai nel capoluogo campano.

"L'ennesima tragedia che fa aumentare i numeri di quella che è ormai una vera e propria piaga sociale.

Ma il cordoglio non può più bastare. Non è accettabile che ogni giorno tre persone escano di casa per andare al lavoro e non facciano più rientro dai loro cari.

Vanno rafforzati i controlli, estesa la responsabilità alle ditte appaltanti, istituita la procura nazionale e il reato di omicidio sul lavoro. Ora è il momento del dolore ma si agisca subito per porre fine a questa strage”.