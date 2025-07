Tragedia sul lavoro all'Arenella, Capodanno: "Si faccia chiarezza" Solidarietà alle famiglie delle persone decedute

"Nell’esprimere la mia solidarietà e vicinanza ai familiari delle persone decedute non posso, sulla scorta delle notizie diffuse in queste prime ore della tragedia, non rilevare che un montacarichi, notoriamente utilizzato nell’edilizia per trasportare materiali e attrezzature, non può e non deve essere utilizzato come ascensore per il trasporto delle persone e per il quale esistono precise e ben dettagliate normative e prescrizioni anche per quanto riguardo il peso massimo da trasportare".

Ad intervenire sull’episodio, che ha destato commozione e dolore nel capoluogo partenopeo per la perdita di tre vite umane, è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

"Peraltro dalle prime informazioni risulterebbe che le tre persone che si trovavano sul montacarichi all’atto del cedimento, non fossero dotate degli strumenti di sicurezza previsti per i “lavori in quota”, così come indicati nel D. Lgs 81/2008, conosciuto anche come testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Su questi e su altri aspetti della drammatica vicenda sicuramente sarà fatta chiarezza attraverso le indagini promosse dalle autorità competenti".