Non ce l'ha fatta Pasquale l'operaio caduto da un'impalcatura a Nola

Dopo 7 giorni di ricovero il suo cuore si è arreso. Salma sequestrata, disposta l’autopsia

non ce l ha fatta pasquale l operaio caduto da un impalcatura a nola

Sulla tragedia, la magistratura ha aperto un'inchiesta...

Nola.  

Nulla da fare per Pasquale Fiore Iliceto. Non ce l'ha fatta l'operaio rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro lo scorso 7 ottobre al centro commerciale di Nola.

Troppo gravi le lesioni riportate, l'uomo, originario di Lucera, in provincia di Foggia e regolarmente assunto, è morto all’Ospedale del Mare dopo 7 giorni di ricovero. Le sue condizioni erano apparse molto critiche all'arrivo dei sanitari del 118 insieme ai carabinieri. Qui la cronaca di martedì 7 ottobre, il giorno della tragedia. 

La salma è stata sequestrata e trasportata all'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, nel reparto di medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

Nel magazzino era in allestimento un nuovo punto vendita. L'uomo stava montando la scaffalatura, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, rovinando a terra. 

Ultime Notizie