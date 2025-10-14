Non ce l'ha fatta Pasquale l'operaio caduto da un'impalcatura a Nola Dopo 7 giorni di ricovero il suo cuore si è arreso. Salma sequestrata, disposta l’autopsia

Nulla da fare per Pasquale Fiore Iliceto. Non ce l'ha fatta l'operaio rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro lo scorso 7 ottobre al centro commerciale di Nola.

Troppo gravi le lesioni riportate, l'uomo, originario di Lucera, in provincia di Foggia e regolarmente assunto, è morto all’Ospedale del Mare dopo 7 giorni di ricovero. Le sue condizioni erano apparse molto critiche all'arrivo dei sanitari del 118 insieme ai carabinieri. Qui la cronaca di martedì 7 ottobre, il giorno della tragedia.

La salma è stata sequestrata e trasportata all'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, nel reparto di medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

Nel magazzino era in allestimento un nuovo punto vendita. L'uomo stava montando la scaffalatura, quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, rovinando a terra.