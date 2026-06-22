Incendio all'Ospedale del Mare: la nota dell'ASL Napoli 1 Centro "Riallocazione di tutti i ricoverati nei loro reparti originari"

Nota da parte dell'ASL Napoli 1 Centro sull'incendio all'Ospedale del Mare. "Nel pomeriggio di oggi, presso l’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, si è verificato un incendio che ha coinvolto una porzione verticale della coibentazione esterna di un’ala del presidio. Nessun paziente e nessun dipendente dell’ospedale ha subito danni alla salute. - si legge nel comunicato - Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, con la presenza del Comandante Giuseppe Paduano che hanno domato l’incendio che non ha comunque provocato danni strutturali all’edificio".

"Riallocazione di tutti i ricoverati nei loro reparti originari"

"A valle del sopralluogo condotto dai vigili del fuoco, dai tecnici dell’ospedale insieme alla direzione strategica dell'azienda e ai direttori sanitario e amministrativo dell’Ospedale del Mare, si è potuta accertare la piena agibilità delle divisioni dalle quali erano stati trasferiti, in misura precauzionale, pazienti presso altre strutture dello stesso Presidio. Pertanto, si è proceduto alla riallocazione di tutti i ricoverati nei loro reparti originari".

"La sola UOC di Chirurgia non può essere utilizzata"

"Desidero esprimere un grazie particolare, dichiara il direttore generale Gaetano Gubitosa, a tutto il personale che con straordinaria prontezza, rapidità, professionalità e spirito di servizio, ha gestito il trasferimento dei pazienti mettendoli tempestivamente in sicurezza.

Attualmente la sola Unità Operativa Complessa di Chirurgia non può essere utilizzata pertanto i degenti ricoverati presso tale struttura sono stati trasferiti nella Divisione di Day Surgery dell’Ospedale".