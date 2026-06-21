Napoli, grosso incendio all'Ospedale del Mare: fiamme alte visibili da lontano Fiamme ed una colonna di fumo nero: a fuoco una zona dell'Ospedale del Mare

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo presso l'Ospedale dal Mare di Napoli, dove è scoppiato un grosso incendio. Fiamme alte ed una colonna di fumo visibile da grande distanza. La struttura, nella zona orientale di Napoli, sarebbe stata interessata da un incendio che, secondo le primissime ricostruzioni, si sarebbe sviluppato dall'area esterna dell'Ospedale.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono prontamente intervenute e sono attualmente al lavoro per cercare di sedare le fiamme. Nel mentre alcuni reparti sarebbero stati evacuati. In tutta l'area e da chilometri, però, è visibile una colonna di fumo nero.

Incendio Ospedale del Mare: le ultime notizie

Secondo comunicazioni ufficiali, attualmente - ore 18:00 - la situazione è sotto controllo e l'incendio è stato quasi del tutto spento. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e ripristinare uno stato di sicurezza maggiore.

Alle ore 18:10, infatti, l'incendio è stato domato. Non sarebbero stati registrati danni a pazienti e dipendenti dell'Ospedale.

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