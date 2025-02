Dopo le scuse del direttore Gardner il Teatro San Carlo chiude la polemica "Apprezziamo il dietrofront del maestro"

"Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per le scuse del Maestro Gardner e per le parole di stima nei confronti del Coro del Teatro di San Carlo. Il nostro impegno quotidiano è volto a onorare la grande tradizione musicale del nostro Teatro con dedizione, professionalità e passione. È proprio per questo che le dichiarazioni rilasciate in precedenza ci avevano profondamente colpiti. Tuttavia, accogliamo con rispetto e gratitudine la volontà di chiarire e rettificare quanto detto, riconoscendo il valore e il lavoro del nostro ensemble".

E' quanto comunica l'ufficio stampa del Teatro San Carlo all'indomani delle scuse con cui il direttore dell'orchestra filarmonica aveva fatto dietrofront dopo le polemiche relative all'intervista sul Times.