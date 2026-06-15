Napoli Città della Musica, il 21 giugno festa in ogni piazza: tutti gli eventi Il 21 giugno si accende la musica in tutta Napoli: eventi diffusi in ogni piazza della città

La città di Napoli si prepara a vivere un viaggio itinerante alla scoperta della musica: vera protagonista del 21 giugno in ogni piazza del capoluogo campano. La Festa della Musica 2026 è un'iniziativa finanziata e promossa interamente da Palazzo San Giacomo, la cui strategia di quest'anno punta sul decentramento e sulla capillarità.

Nel corso dell'intera giornata di domenica 21 giugno è prevista una programmazione capillare, alternando generi e generazioni in alcuni dei punti più frequentati e simbolici della città. «Quest'anno non ci limiteremo a un unico grande evento, accenderemo sei diverse municipalità — da Scampia a Chiaia, dal Vomero a Porta Capuana — portando performance diffuse in piazze storiche e spazi urbani rigenerati, come Monte Echia», ha dichiarato Manfredi.

Festa della Musica a Napoli: tutte le piazze coinvolte

La Festa della Musica 2026 a Napoli coinvolgerà ben sei diverse municipalità cittadine con l'obiettivo di affermare la musica come motore di valorizzazione territoriale e coesione sociale. Saranno coinvolte dalla mattina Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana.

La fascia serale, dalle ore 18.00 alle 21.00, vedrà invece protagonisti due luoghi di straordinario valore e significato: lo straordinario belvedere di Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Musicisti, band, cori, scuole di musica, dj e artisti emergenti daranno vita a una grande festa partecipata per portare l’arte direttamente al centro della vita urbana.

Il culmine di questa visione di rete cittadina e interculturale si terrà a Piazza Mercato, a partire dalle ore 21.00, con il WORLD SUMMIT, il grande concerto-evento gratuito ideato e diretto da Enzo Avitabile. Un viaggio sonoro in cui Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano. Insieme ad Enzo Avitabile sul palco ci saranno i rapper Ntò e Sayf, la voce dei 99 Posse ’O Zulù e l’attore e regista Massimiliano Gallo. Presenti anche la star beninese Angélique Kidjo (5 Grammy) e la musicista maliana Rokia Traoré.

Manfredi sul Napoli città della Musica

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'importanza dell'evento. «Napoli si conferma, ancora una volta, la grande capitale culturale del Mediterraneo e un crocevia universale di linguaggi, storie e popoli. Il World Summit ideato da Enzo Avitabile, che accenderà Piazza Mercato il prossimo 21 giugno, non è soltanto un concerto straordinario e gratuito, ma è il manifesto culturale di 'Napoli Città della Musica'».

«In un momento storico in cui il mondo ha un grande bisogno di dialogo, la nostra città risponde con la forza dell'incontro. Mettere sullo stesso palco la tradizione partenopea, i ritmi dell'Africa e le nuove sonorità urbane ed europee significa ribadire l'identità profonda di Napoli, una città accogliente, capace di custodire le proprie radici e allo stesso tempo, di contaminarsi con il futuro», ha continuato il Sindaco.