Incastrato dalle telecamere l'uomo che ha abbandonato rifiuti: multa e denuncia Il sindaco Gerli: il segnale che vogliamo lanciare è chiaro, basta deturpare il territorio

Un episodio di abbandono illecito di rifiuti si è verificato nei giorni scorsi nei pressi dell’isola ecologica comunale. Grazie alla prontezza operativa e all’efficacia degli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Striano, è stato possibile identificare il veicolo coinvolto e risalire al responsabile, che sarà deferito alla Procura della Repubblica.

Il fatto è stato documentato dai sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio. Gli agenti, attraverso indagini condotte con grande scrupolo, hanno individuato un mezzo appartenente a una società di noleggio con sede nel Nord Italia. La collaborazione con la Polizia Locale del posto ha permesso di identificare l’utilizzatore del mezzo: un cittadino che ora dovrà rispondere penalmente per l’abbandono dei rifiuti.

«Siamo di fronte a un gesto incivile e penalmente rilevante – dichiara il sindaco di Striano, Giulio Gerli – ma il segnale che vogliamo lanciare è chiaro: a Striano non c’è più spazio per chi deturpa il territorio. Ringrazio il comandante e gli agenti della Polizia Locale per il lavoro puntuale e professionale svolto. Stiamo costruendo un modello di città più pulita, più attenta all’ambiente e alla legalità».

«Abbiamo imboccato la strada della tolleranza zero verso chi inquina, e non faremo passi indietro – prosegue Gerli –. Ogni gesto irresponsabile avrà conseguenze. Chi sporca, pagherà. È un impegno con i cittadini, con il futuro dei nostri figli e con la dignità del nostro territorio».