Ischia arriva lo stato di emergenza: primi due milioni dal Governo In corso il Consiglio dei ministri per stanziare i primi fondi

E' stato convocato per oggi alle 11,00 il Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza in Campania per la frana di Ischia.

All'esame il seguente ordine del giorno: dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Si parla di uno stanziamento iniziale di circa 2 milioni di euro per far fronte alle prime necessità in base ai calcoli fatti dalla Protezione civile che è sul posto fin dalle primissime ore della tragedia che ha colpito Casamicciola.

«Il governo è pronto a fare la sua parte per Ischia», ha fatto sapere subito la Meloni che ha ringraziato "per la risposta straordinaria che date alle tante emergenze del nostro Paese" nel corso della riunione con il comitato operativo di Napoli.

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto subito lo stato di emergenza che sarà disposto nelle prossime ore subito dopo il Cdm a Palazzo Chigi.

In Prefettura a Napoli resta operativo il quartier generale che mette insieme i tre livelli istituzionali attivati per l'emergenza, governo, autorità locali e la macchina dei soccorsi.