Ischia, Manfredi: "Ora pensiamo all'emergenza, dopo alle responsabilità" Le parole del sindaco metropolitano di Napoli oggi sui luoghi del disastro di Casamicciola

"L'emergenza va gestita come emergenza. Bisogna mettere in sicurezza la persone e fare quegli interventi urgenti per garantire la ripresa di una vita normale. Dobbiamo riaprire le scuole, garantire una viabilità sicura, dobbiamo dare una sistemazione dignitosa a chi ha perso la casa. Il tempo per la discussione delle responsabilità, di cosa si doveva fare e non si è fatto, verrà dopo. Adesso anche per rispetto nei confronti delle vittime dobbiamo riprendere la normalità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a margine del punto stampa dopo la riunione del Centro di coordinamento soccorso a Casamicciola