Juve Stabia, arriva Melara dal Benevento Trovato l'accordo con l'esterno romano

S.S. Juve Stabia rende noto di aver perfezionato gli accordi, con il Benevento Calcio, per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’esterno di centrocampo, Fabrizio Melara, classe ‘86.

L’esterno, romano di nascita, ha vestito, in serie C, le maglie di Salernitana, Sambenedettese, Rieti, Massese, Pro Patria, Spal, Carpi, Lecce, mentre in serie cadetta, le maglie di Reggina e Benevento, facendo registrare complessivamente oltre 300 presenze tra i professionisti, di cui 50 in serie cadetta, realizzando 22 reti. Lo scorso anno, con gli Stregoni giallorossi, ha conquistato la storica promozione in serie A.

Fabrizio Melara si aggregherà al gruppo a disposizione dei tecnici, alla ripresa degli allenamenti.

