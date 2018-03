In preparazione la seconda edizione della Crocelle Race Park L'appuntamento è per domenica 15 aprile

A Palma Campania comincia a delinearsi la seconda edizione della Crocelle Race Park. Il comitato organizzatore dell’Asd Crocelle Race Team è da tempo in moto per definire al meglio i dettagli di una gara che si prospetta di gran lunga più avvincente rispetto all’edizione dello scorso anno che si svolse a settembre.

Domenica 15 aprile si corre in mountain bike (disciplina cross country) all’interno del Parco Naturale Bosco Crocelle in via Vecchia Sarno a Palma Campania, a due passi dal centro del paese e con l’intenzione di attrarre il pubblico locale al mondo delle ruote grasse.

Con la quota di iscrizione a 15 euro solo per le categorie amatoriali, la gara è organizzata con il patrocinio del comune di Palma Campania e con il sostegno dei partner Crudo&Mozzarella, TexStudio, ErreCiAuto, New Pelco, Laboratotio Analisi Rega, F.lli Cosenza, Ethic Sport, Sorrentino Marino, Cicli Volpe, La Perla 2, Despar Supermercati Real Food, Floral Designer, La Rapida, Mister Doc, Bar Massimo Saviano, Il Capitano Show Room, Edil Sorrentino, Bar L’Emozione, Settembre Porte, Bar Sasà, Ristorante Clipper.