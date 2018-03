Sci alpino: due argenti per il Comitato Campano ai tricolori Michelle Valentini e Francesca Carolli conquistano la posizione d’onore nello slalom gigante

Michelle Valentini, dello sci club Aremogna è salita sul podio nella categoria allievi combattendo per il titolo, dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella prima manche, andato poi all'ampezzana Lucia Pizzato dello Sc Drusciè. Francesca Carolli del SAI ha concluso la gara di gigante conquistando la piazza d'onore nella categoria ragazzi, dopo un'altra atleta di Cortina, Ambra Pomarè.

Le due sciatrici che fanno parte del team del Comitato Campano, ma sono entrambe abruzzesi di nascita, hanno ottenuto in questa stagione risultati eccellenti in campo nazionale e internazionale oltre ad essersi aggiudicate la posizione d'onore sul podio più importante della stagione tricolore. Nella categoria maschile degli under 14 Paolo Sanelli dello sci club Aremogna si è piazzato al 9° posto e, oltre ad essere stato il primo del nostro comitato, è risultato il primo atleta di tutti gli sci club dell’Appennino. I Campionati italiani proseguono nella località del bellunese fino a venerdì 30 marzo.