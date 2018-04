Crocelle Race Park: grandi preparativi per la seconda edizione Palma Campania si prepara ad accogliere la seconda edizione bella manifestazione di Mtb

Palma Campania si prepara ad accogliere la seconda edizione della Crocelle Race Park un altro grande evento dedicato alla mountain bike che ha sempre radici più salde nell'entroterra a est di Napoli. Una manifestazione portata avanti nel dietro le quinte con entusiasmo e dedizione da parte dello staff dell’Asd Crocelle Race Team: il sodalizio è nato per organizzare eventi sportivi legati al ciclocross, al cross country ed agli eventi trail per bambini nel Parco Naturale Bosco Crocelle di Palma Campania come viatico per sensibilizzare la popolazione locale alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo luogo e ad una mobilità sempre più sostenibile.

Il trail naturale che attraversa il Bosco Crocelle è situato intorno alle vasche di drenaggio ai piedi del Monte Sant’Angelo e si adatta perfettamente per poter disputare una gara di cross country. Il percorso è stato rivisto in gran parte rispetto allo scorso anno e misura 4,3 chilometri con 100 metri di dislivello a giro, interamente in ghiaia e sterrato con tante piccole salite e discese, molto veloci da far rimanere senza fiato e l’aggiunta di alcune installazioni (pedane, pali trasversali e rock garden) che rendono il circuito molto tecnico quasi come se fosse un parco giochi per il fuoristrada.

Con la quota di iscrizione a 15 euro solo per le categorie amatoriali, la gara è organizzata con il patrocinio del comune di Palma Campania