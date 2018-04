Luvo Barattoli Arzano, domani sfida col Casal de' Pazzi Appuntamento alle 20:30 per l'anticipo della 24^ giornata

Turno infrasettimanale per l'Arzano Volley. La Luvo Barattoli scende in campo domani sera (mercoledì 4 aprile) alle ore 20.30 per l'anticipo della 24a giornata del campionato di serie B1 femminile. Avversario di turno la VolleyRo' Casal de'Pazzi, arbitri dell'incontro Giuseppe Citro ed Alberto Mancuso. La gara avrebbe dovuto disputarsi sabato 21 aprile ed è stata invece anticipata per esigenze della società laziale che ha giocatrici impegnate con la nazionale juniores.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con una situazione di classifica fortemente diversa. La squadra romana è in lotta verso i playoff ed occupa il quarto gradino della classifica con 45 punti all'attivo, tre in meno della coppia Aprilia-Altino (che hanno giocato una gara in meno). E' la terza delle quattro forti di questo campionato.

Nota anche la situazione della Luvo Barattoli Arzano che in una stagione sicuramente non facile è in lotta con altre quattro squadre (Cerignola, Scafati, Santa Teresa e Isernia) per evitare la dodicesima posizione di classifica. L'ultima ancora in palio che apre le porte della retrocessione nella categoria inferiore.

Teoricamente in corsa ci sta anche il Manfredonia (staccato di cinque punti ed ha giocato una gara in più delle altre) che sabato prossimo sarà opposto proprio alla Luvo Barattoli Arzano nella gara della 22a giornata. Si giocherà ancora una volta proprio in terra arzanese (sabato 7 aprile alle ore 17), uno scontro diretto che le ragazze di casa saranno chiamate a vincere a tutti i costi.

"Abbiamo due partite importanti -spiega il presidente Raffaele Piscopo- nelle quali dobbiamo dare il massimo per raggiungere la migliore situazione di classifica possibile".