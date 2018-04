Domenica strabiliante per la D’Aniello Cycling Wear Grandi soddisfazioni per la squadra di Sant'Antonio Abate

Presenti in ogni ordine d’arrivo e la determinazione messa in campo dai ragazzi: è stata una domenica più che positiva per la D’Aniello Cycling Wear che si è divisa su due fronti tra Abruzzo e Lazio.

Nella trasferta abruzzese a Miglianico in occasione del Trofeo Addesi Cycling prestazione sopra le righe per gli allievi con un terzo posto di tutto rispetto di Luca Russo dietro corridori del calibro di Gianmarco Garofoli (Recanati Marinelli Cantarini) e Lorenzo Germani (Velosport Ferentino) che insieme formano un podio grandi firme in rappresentanza dei più forti corridori della categoria allievi in ambito nazionale.

Il terzo posto di Russo è stato frutto di una gran bella condotta di squadra impreziosita dalla quarta posizione di Immanuel D’Aniello (mattattore del traguardo volante al km 50 di corsa) e dagli altri piazzamenti entro la top 15 di Alfonso Grammegna (sesto e migliore dei ragazzi di primo anno), Lino D’Amora (nono), Catello D’Auria (tredicesimo) e Luigi D’Aniello (quindicesimo).

Impegno laziale per gli esordienti che hanno ben figurato a Latina alla Coppa Borgo Santa Maria dove Giovanni Apuzzo ha colto il primo podio stagionale battuto da Federico Amati (Team Logistica Ambientale) oltre agli allievi con il settimo posto di Claudio Vitolo nella medesima gara.

Immaginabile la grande soddisfazione dei tecnici e dei dirigenti della D’Aniello Cycling Wear con i ragazzi che proseguono la crescita nella forma e nei risultati.