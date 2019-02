Napoli - Juventus, ok per i tifosi azzurri dall'estero Ancelotti e Verdi tra futuro a breve e lungo termine: "Abbiamo le potenzialità per vincere"

Un chiarimento provvidenziale a fugare dei legittimi dubbi: i tifosi del Napoli provenienti dall'estero potranno assistere regolarmente alla sfida con la Juventus, in programma domenica, alle 20:30, allo stadio “San Paolo”. Sbrogliata la matassa, con annesse polemiche, e fatta luce sulle zone d'ombra che si erano create negli scorsi giorni, grazie all'intervento della Questura di Napoli, che ha chiesto lumi sulla vicenda all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nella serata di ieri, l'organismo di controllo ha, infatti, diffuso una nuova determina in cui “apre” lo stadio ai fan stranieri della squadra partenopea: “Per la gara Napoli - Juventus - si legge nella nota - si precisa che il riferimento al requisito della residenza è riconducibile all’ambito del territorio nazionale.” E, dunque, parziale sospiro di di sollievo: nulla da fare per i non residenti in Campania che non hanno la “tessera del tifoso” del Napoli. Non resta, a questo punto, che concentrarsi sulla sfida con la Vecchia Signora che, con ogni probabilità, dall'alto dei suoi 13 punti di vantaggio su Insigne e compagni, risparmierà Ronaldo in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. A suonare la carica ci hanno pensato Ancelotti e Verdi: "Il Napoli sembra il mio Milan: qui vincerò! La classifica restituisce dei valori annacquati da una Juve straordinaria.” ha commentato il tecnico di Reggiolo nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, oggi in edicola; “Il campionato non è ancora chiuso.” - ha ribadito l'attaccante, ospite dell'Università degli Studi di Salerno - “L’obiettivo era, comunque, di cercare di portare a casa almeno un titolo. Quindi, dobbiamo provare, innanzitutto, ad arrivare fino in fondo in Europa League.” Testa alla Juve e non solo. Barra a dritta per il Napoli.