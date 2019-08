Napoli Basket, Dincic: rinnovo fino al 2021 Altre due stagioni all'ombra del Vesuvio per l'ala serba classe '98

La Gevi Napoli Basket ha comunicato, in mattinata, la conferma di Nemanja Dincic nel roster azzurro. L'ala serba, classe '98, ha rinnovato il suo contratto con il club partenopeo fino al 2021. Altri due anni a Napoli per uno dei giocatori protagonisti nell'ultima stagione vissuta in Serie B (medie da 13 punti, 8 rimbalzi e 2 assist). "Felice per la permanenza a Napoli e per la fiducia confermata dalla società": queste le parole di Dincic dopo la nuova firma con Napoli. "La dirigenza ha costruito un roster competitivo con elementi importanti per l'A2. Sto lavorando a parte con un piano personalizzato per garantirmi la giusta forma per la pre-season. Sono sicuro che faremo bene con il sostegno dei nostri tifosi". L'annuncio di Dincic arriva dopo quello di Amar Klacar e di Tommaso Milani.