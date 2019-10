Basket, pioggia di consensi per la nuova canotta di Napoli Tanti i dettagli inseriti nella maglia della GeVi per la stagione 2019/2020

di Ylenia Cucciniello

Mandata in archivio la prima giornata di campionato di Serie A2 con le sconfitte della Givova Scafati, che nel girone Ovest ha ceduto negli ultimi secondi di gioco a Bergamo (65-63), e della JuveCaserta, travolta (85-64) da Verona sul parquet dell'AGSM Forum, è conto alla rovescia per l'esordio della GeVi Napoli Basket. I partenopei, che scenderanno in campo contro il Latina il prossimo 13 ottobre, con palla a due alle 20:30, hanno presentato la nuova canotta ufficiale, per la stagione 2019/2020, attraverso la propria pagina facebook. Molteplici i dettagli in rilievo, a partire dall'aggiunta del Vesuvio sul petto, sotto il logo, passando per il retro con la skyline, che evidenzia i monumenti più rappresentativi della città ed il simbolo della lotta all'omofobia, fino ad arrivare alla denominazione sociale sui fianchi. Il tutto immerso nei colori del club: l'azzurro, il bianco, il blu.