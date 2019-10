Nuoto, Pellegrini: "Felici di essere a Napoli per la ISL" Domani e domenica due giorni di grande nuoto alla piscina Scandone. De Magistris: "Grande vetrina"

Domani e domenica i grandi campioni del nuoto si daranno battaglia nella piscina Scandone. Il circuito ISL, ovvero International Swimming League, è infatti sbarcato a Napoli. Raggiante il sindaco Luigi De Magistris a margine della presentazione dell'evento: “Ci sono campionesse e campioni di livello mondiale, ma quel che è ancor più bello è l'impegno che abbiamo preso, quello di confermare questo appuntamento e rilanciarlo con uno ancora più importante, di più discipline sportive, da fare tra il 2020 e il 2021 nella nostra città. Siamo molto, molto soddisfatti di tutto questo. Napoli è sempre di più una vetrina di altissimo livello da un punto di vista internazionale e questo porta investimenti, economia, immagine, comunicazione; dà possibilità ai nostri talenti e ai nostri futuri talenti. Il messaggio che parte da Napoli, attraverso lo sport, è molto potente.”

E, dunque, è il momento di tuffarsi nella Champions League del nuoto, rivisitato e valorizzato con questa spettacolare competizione a squadre. Quella per cui fare il tifo? Gli Aqua Centurions, capitanati da una certa Federica Pellegrini: “Siamo molto felici di essere qui a Napoli e contenti che la tappa italiana sia a Napoli per far vedere anche alle altre squadre, che sono abituate un po' al tifo 'moscetto', cosa vuol dire il vero tifo di casa. La nostra squadra si presenta abbastanza battagliera. Abbiamo avuto qualche problema nel mercato, siam partiti un po' tardi. Siamo al novanta per cento la Nazionale italiana, quindi, ci destreggiamo in questo modo. Potrebbe essere il mio primo e ultimo anno in questa competizione se dopo le Olimpiadi di Tokyo deciderò di smettere di nuotare, ma oggi non siamo qui per parlare di questo.”

Non resta, perciò, che godersi lo spettacolo. E la Fede nazionale chiama tutti i tifosi a raccolta: “Pubblico di Napoli, mi raccomando, domani vi voglio agguerriti e combattivi. Il tifo dalla nostra ci deve essere.”