Rugby, in campo donne e le giovanili Dall'under 18 alla Coppa Italia Seniores femminile

Quattro le categorie in campo in questo fine settimana, di cui due alla giornata inaugurale: debuttano infatti i tornei Under 18 maschile e la Coppa Italia Seniores femminile. Al secondo turno invece i campionati Under 16 maschile e femminile.

Under 18 maschile

Partenza in quarta per le compagini del Napoli Afragola e del Treputium con due nette vittorie, rispettivamente in trasferta a S. Maria Capua Vetere ed in casa contro il Corato. Vittorie esterne anche per Dragoni Sanniti e Tigri Bari.

Under 16 maschile - fase qualificazione

Vince in casa dei Draghi Telese il IV Circolo Benevento nel recupero della scorsa giornata. Nelle due gare del turno odierno, registrano due vittorie il Napoli Afragola contro l'Amatori Torre del Greco e la Partenope contro il Sacro Cuore Pompei.

Coppa Italia Femminile Seniores

Nel debutto stagionale del torneo al Manganelli di Avellino, le ragazze della Zona Orientale Salerno si aggiudicano la classifica di tappa.

Under 16 femminile - Campionato Interregionale

Seconda tappa giocata ieri, sabato 12 ottobre, al Villaggio del Rugby di Napoli. L'Amatori Napoli bissa il successo dell'esordio vincendo anche il secondo turno.

RISULTATI



UNDER 18 MASCHILE

IV CIRCOLO BENEVENTO - DRAGONI SANNITI = 12 - 20 (2-3) arbitro CERINO

TREPUTIUM - CORATO = 72 - 0 (12-0) arbitro D'ELIA

AMATORI TORRE DEL GRECO - TIGRI BARI 1980 = 13 - 17 (2-3) arbitro SALIERNO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - NAPOLI AFRAGOLA = 7 - 51 (1-9) arbitro GARGIULO

UNDER 16 MASCHILE - FASE QUALIFICAZIONE

DRAGHI TELESE - IV CIRCOLO BENEVENTO = 5 - 41 (1-7) arbitro POLESE

NAPOLI AFRAGOLA - AMATORI TORRE DEL GRECO = 41 - 17 (7-2) arbitro FIORETTI

PARTENOPE - SACRO CUORE POMPEI = 75 - 0 arbitro LOMBARDI

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1' ZONA ORIENTALE - 2' HAMMERS CAMPOBASSO - 3' PARTENOPE - 4' ARECHI arbitro ESPOSITO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1' AMATORI NAPOLI - 2' AMATORI TORRE DEL GRECO - 3' PARTENOPE - 4' CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE arbitri PEPE - D'ANDRIA