Napoli Basket ko all'esordio: Latina passa al PalaBarbuto Stop al debutto per gli uomini di coach Lulli che, mercoledì, recupereranno il match con Rieti

Ultimo quarto amaro ed esordio con sconfitta per la GeVi Napoli di coach Gianluca Lulli che va ko al PalaBarbuto contro la Benacquista Latina. Finale di 80-85 per la squadra pontina, allenata da Franco Gramenzi che trova 20 punti e leadership con Dalton Pepper. Doppia cifra, da parte Latina, anche per Davide Raucci, Andrea Ancellotti e Bernardo Musso. Ai partenopei non bastano i 18 punti di Brandon Sherrod, i 14 di Diego Monaldi, i 13 di Massimo Chessa, i 12 di Daniele Sandri, gli 11 di Terrence Roderick, a secco da oltre l'arco (0/5 da 3 punti). Primo stop per il Napoli Basket che, mercoledì, sarà di scena a Rieti, per il recupero del match valido per la prima giornata del girone ovest di Serie A2.

Serie A2 (Girone Ovest) - Seconda Giornata (PalaBarbuto, Napoli)

GeVi Napoli - Benacquista Latina 80-85

Parziali: 18-18, 12-18, 30-22, 20-27

Napoli: Sherrod 18, Monaldi 14, Chessa 13, Sandri 12, Roderick 11, Spizzichini 6, Dincic 3, Spera 3, Guarino 0, Milosevic, Klacar. All. Lulli.

Latina: Pepper 20, Raucci 16, Ancellotti 13, Musso 12, Bolpin 9, Cassese 6, Mcgaughey 5, Romeo 4, Di Pizzo 0, Di Prospero. All. Gramenzi.