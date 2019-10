Napoli Basket ancora ko: Rieti vince con il finale di 79-62 Seconda sconfitta di fila per la squadra partenopea nel recupero del primo turno di Serie A2 ovest

LaElijah Brow trova a Rieti il secondo stop consecutivo in campionato. Dopo Latina al PalaBarbuto, è Rieti a fermare i partenopei, allenati da coach Gianluca Lulli, con il finale di 79-62 nel recupero della prima giornata del girone ovest di Serie A2. Vince la NPC di coach Alessandro Rossi con Elijah Brown top-scorer, autore di 23 punti. Decisivo l'approccio al match: il parziale di 29-12 chiarisce le difficoltà di Napoli in avvio. Gestione per i padroni di casa nei restanti tre quarti di gioco.

Serie A2 (Girone Ovest) - Prima Giornata (PalaSojourner, Rieti)

NPC Rieti - Gevi Napoli 79-62

Parziali progressivi: 29-15, 49-32, 65-44

Rieti: tefanelli ne, Fumagalli 6, Passera 6, Brown 23, Cannon 8, VIldera 14, Zucca 4, Pastore 14, Nikolic 1, Filoni 3, Mammoli, Finco. All. Rossi.

Napoli: Spera 6, Guarino, Roderick 15, Klacar, Chessa 6, Dincic, Sandri 8, Milosevic, Monaldi 2, Spizzichini 10, Sherrod 15. All. Lulli.

Foto: pagina ufficiale Instagram Napoli Basket