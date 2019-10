Rugby campano, tutti i risultati dei tornei regionali Arechi e Amatori Torre del Greco vincono all'esordio nel campionato di serie C

Sale in cattedra l'ovale campano. Dopo il prologo delle scorse settimane dato dall'avvio dei campionati giovanili, con la giornata odierna la stagione prende definitivamente il via grazie all'esordio della Serie C, della Serie B e dei tornei di Serie A Femminile e Maschile.

Serie C - Girone A

Partenze tutte in discesa per IV Circolo Benevento, Arechi ed Amatori Torre del Greco, vittoriose rispettivamente con CLAN S. Maria Capua Vetere, Napoli Afragola cadetta e Dragoni Sanniti.

Serie C - Girone B

Debutto felice con agevoli vittorie casalinghe per lo Spartacus che supera Avellino, e per il Rende che ha la meglio sulla Zona Orientale Salerno. Soltanto un pareggio tra l'Amatori Agro e la debuttante Hydra.

Under 18 maschile

Determinante il fattore campo per tre gare su quattro: vittoriose tra le mura amiche Napoli Afragola, Arechi e Dragoni Sanniti. Unica compagine corsara le Tigri Bari che vincono il derby tutto pugliese in casa del Treputium.

Under 16 maschile

Nell'anticipo di sabato 19, i ragazzi del Benevento superano i pari età dei Draghi Telese. Oggi vittorie nitide per IV Circolo Benevento, Amatori Torre del Greco e Partenope.

Under 18 femminile - Campionato Interregionale

All'Albricci di Napoli le ragazze dell'Amatori Napoli chiudono in vetta alla classifica di giornata proprio davanti alle padrone di casa.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A maschile

Per il Napoli Afragola storico esordio in Serie A bagnato dal successo contro il Civitavecchia.

Serie A femminile

Troppo forti per l'Amatori Torre del Greco le rivali delle Belve Neroverdi. a Boscotrecase passano le ospiti aquilane.

Serie B maschile

Positiva la domenica delle campane: vincono all'esordio Benevento e Partenope contro Roma Olimpic e CLC Messina.

Under 18 Elite

Il Benevento non riesce a tener testa alla Pol. Lazio.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - IV CIRCOLO BENEVENTO = 28 - 32 (5-5) arbitro CERINO

ARECHI - NAPOLI AFRAGOLA = 29 - 5 (4-1) arbitro PACIFICO

AMATORI TORRE DEL GRECO - DRAGONI SANNITI = 27 - 19 (2-3) arbitro GIANNATTASIO

SERIE C - GIRONE B

SPARTACUS SOCIAL CLUB - AVELLINO = 27 - 7 (4-1) arbitro FIORETTI

RENDE - ZONA ORIENTALE SALERNO = 30 - 10 (4-1) arbitro DE MARTINO

BALIANO TILES AMATORI AGRO - HYDRA = 22 - 22 (3-3) arbitro PANARIELLO

UNDER 18 MASCHILE

TREPUTIUM - TIGRI BARI 1980 = 5 - 47 (1-7) arbitro SISTO

NAPOLI AFRAGOLA - CORATO = 111 - 0 (19-0) arbitro LOMBARDI

ARECHI - IV CIRCOLO BENEVENTO = 18 - 15 (2-2) arbitro PEPE

DRAGONI SANNITI - CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 51 - 0 (9-0) arbitro CALABRITTO

UNDER 16 MASCHILE

US BENEVENTO - DRAGHI = 34 - 12 (6-2) arbitro IACOMINO

IV CIRCOLO BENEVENTO - HAMMERS CAMPOBASSO = 41 - 14 (7-2) arbitro POLESE

AMATORI TORRE DEL GRECO - SACRO CUORE POMPEI = 38 - 19 (6-3) arbitro DI MAIO

PARTENOPE - GRANDE NAPOLI = 109 - 0 (17-0) arbitro ESPOSITO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1' AMATORI NAPOLI - 2' PARTENOPE - 3' TETRAS - 4' AFRAGOLA arbitri SCOGNAMIGLIO - D'ANDRIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A MASCHILE - GIRONE 3

NAPOLI AFRAGOLA - CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE = 41 - 19 arbitro CREPALDI

SERIE A FEMMINILE - GIRONE 4

AMATORI TORRE DEL GRECO - BELVE NEROVERDI = 5 - 59 arbitro PUGLIA

SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

PARTENOPE - CLC MESSINA = 15 - 7 (2-1) arbitro ONORI

US BENEVENTO - ROMA OLIMPIC = 20 - 7 arbitro SERGI

UNDER 18 ELITE

US BENEVENTO - POL. LAZIO 1927 = 5 - 42 arbitro SCHIPANI