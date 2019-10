Napoli ko con Casale. Sacripanti è il nuovo coach partenopeo L'accordo tra il coach canturino e la società partenopea sarà perfezionato in settimana

La terza giornata di campionato riserva la terza sconfitta al Napoli Basket. Al termine è stato - di fatto - ufficializzato il nuovo coach, Stefano Sacripanti. Il tecnico canturino ha raggiunto la città partenopea e ha seguito il match di Napoli, guidato in panchina contro Casale Monferrato dal vice-allenatore, Francesco Cavaliere. Finale di 74-94 per la squadra piemontese, allenata da coach Mattia Ferrari.

Al termine della gara, Sacripanti si è accomodato al tavolo della sala stampa, al PalaBarbuto, in compagnia dell'amministratore delegato, Alfredo Amoroso, e del presidente, Federico Grassi. In settimana, l'accordo con Sacripanti sarà perfezionato da parte del Napoli Basket. Per Sacripanti sarà ufficialmente il ritorno in Campania, dove ha già allenato Caserta e Avellino. Per il tecnico lombardo sarà la prima esperienza in A2 per un percorso d'allenatore vissuto unicamente in massima serie. Riprova degli obiettivi di Napoli nel prossimo futuro.

"C’è rammarico per questa sconfitta perché la squadra ha provato fino alla fine a metterla sui binari giusti. - ha affermato Cavaliere nel post-gara per commentare il ko contro la NoviPiù in cui non sono bastati i 35 punti realizzati da Terrence Roderick - Abbiamo sofferto la loro vena realizzativa, soprattutto dalla lunga distanza e non abbiamo trovato le giuste contromisure. Dobbiamo continuare a lavorare prendendoci quanto di buono offerto dai ragazzi questa sera”.

Serie A2 (Girone Ovest) - Seconda Giornata (PalaBarbuto, Napoli)

GeVi Napoli - NoviPiù Casale Monferrato 74-94

Parziali progressivi: 15-22; 44-47; 60-71

Napoli: Spera ne, Roderick 35, Klacar, Chessa, Dincic 2, Sandri 2, Milosevic, Monaldi 3, Spizzichini 15, Sherrod 9, Milani 8. All. Cavaliere.

Casale Monferrato: Cappelletti, Cesana 4, Sirchia, Denegri 6, Battistini 9, Martinoni 13, Sims 17, Tomasini 13, Piazza 6, Roberts 24, Camara 2. All. Ferrari.

