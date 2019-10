Amatori Napoli, esordio in A con vittoria e tanto entusiasmo All'ex base Nato di Bagnoli battuto il Civitavecchia 41 a 19

La partenza è stata perfetta. Esordio migliore non si poteva sognare. L'Amatori Napoli ha tolto ogni dubbio sul suo percorso in questo campionato di serie A. I partenopei saranno protagonisti. La squadra è di buon livello. La voglia è tanta. Anche il pubblico ha risposto presente. Il rettangolo di gioco dell'ex base Nato di Bagnoli sembrava teatro di una sfida di categoria superiore.

Il campo ha dato ragione ai padroni di casa, vittoriosi 41 a 19. Civitavecchia appena dieci giorni fa era stata spostata da un giro all'altro, dopo la rinuncia de L'Aquila, finendo in quello dedicato alle squadre del centro sud. Chissà quante volte i laziali avranno maledetto quel momento trovando davanti una squadra motivata e ben sistemata in campo come l'Amatori. Capitan Quarto e compagni hanno fatto le cose in grande. Cinque punti messi in cascina e tanto morale per il futuro. Cinque mete per lanciare messaggi importanti alle rivali.

A Napoli sarà difficile anche per le compagini più quotate. Gli uomini di Fusco hanno fame di vittorie. Domenica nuovo esame da non sottovalutare. Si va a Roma nella tana della Capitolina reduce dalla sconfitta di misura a Firenze contro I Medicei.