Napoli femminile, test amichevole con la Roma In campionato si torna in campo domenica contro la Lazio

La pausa del campionato sta per terminare e il Napoli Femminile è pronto a testare il lavoro svolto in queste settimane prima della ripresa ufficiale. Domani alle 14.30 al campo Tre Fontane di Roma la formazione allenata da Peppe Marino sarà in campo contro la Roma del presidente James Pallotta, una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. Una sfida prestigiosa, seppure amichevole, che permetterà al gruppo di ritrovare il ritmo-gara e testarsi contro una delle squadre più competitive del panorama nazionale.

A disposizione non ci sarà Giusy Moraca, ancora ferma dopo i problemi accusati a inizio stagione a un ginocchio. Saranno in gruppo, invece, Alessandra Nencioni, che aveva svolto lavoro differenziato la scorsa settimana, e Anita Coda, il centravanti proveniente dal Milan che non ha ancora esordito ma è quasi pronta per scendere in campo con la maglia azzurra.

Il Napoli Femminile tornerà in campo in campionato domenica 27 ottobre, a Casamarciano, nella terza giornata della serie B, contro la Lazio alle ore 14.30.