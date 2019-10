Scherma, Curatoli fermato in finale a Bastia Umbra Nella prova di qualificazione ai campionati italiani di Napoli, buon risultato per il partenopeo

In attesa della prima prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile, che andrà in scena dal 15 al 17 novembre ad Algeri, gli sciabolatori azzurri hanno scaldato i motori a Bastia Umbra nella prima prova di qualificazione alle finali nazionali in programma a Napoli nel mese di giugno. Chi più di tutti ci tiene ad essere presente è Luca Curatoli. Napoletano doc e migliore interprete italiano nella disciplina. Vincere un titolo nazionale, in casa, nell'anno olimpico, sarebbe veramente una grossa soddisfazione.

A Bastia Umbra Curatoli ha brillato. Si è ben comportato nei quarti di finale battendo Dreossi 15 a 10 e Foschini per 15 a 11. In finale passaggio a vuoto contro Luigi Samele che si è aggiudicato la prima prova di qualificazione con un 15 a 5. Vittoria schiacciante che non deve preoccupare Curatoli. L'obiettivo è quello di arrivare in forma in Coppa del Mondo e soprattutto ai Giochi Olimpici dove darà l'assalto alla medaglia soprattutto nella prova individuale. La strada è lunga ma lo sciabolatore napoletano è pronto a vivere una stagione dalle forti emozioni.

PRIMA PROVA OPEN QUALIFICAZIONE NAZIONALE - SCIABOLA MASCHILE - Bastia Umbra, 20 ottobre 2019

Finale

Samele (Fiamme Gialle) b. Curatoli (Fiamme Oro) 15-5



Semifinali

Samele (Fiamme Gialle) b. Nuccio (Fiamme Oro) 15-9

Curatoli (Fiamme Oro) b. Foschini (Esercito) 15-11



Quarti

Samele (Fiamme Gialle) b. Miracco (Carabinieri) 15-7

Nuccio (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) 15-12

Foschini (Esercito) b. Berrè (Fiamme Gialle) 15-12

Curatoli (Fiamme Oro) b. Dreossi (Aeronautica) 15-10



Classifica (185): 1. Luigi Samele (Fiamme Gialle), 2. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 3. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), 3. Gabriele Foschini (Esercito), 5. Enrico Berrè (Fiamme Gialle), 5. Leonardo Dreossi (Aeronautica), 5. Luigi Miracco (Carabinieri), 8. Matteo Neri (Carabinieri).