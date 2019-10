Rugby campano, tutti i risultati del week end Dragoni corsari a Napoli, successo anche per l'Amatori Torre del Greco

Si chiude ottobre con cinque categorie scese in campo nel weekend. Con lo sfondo di un clima mite quasi primaverile, i campionati proseguono il loro avvio, variando il fischio d'inizio per le categorie seniores adeguandosi al ritorno all'ora solare.

Serie C - Girone A

Seconda vittoria di fila per l'Amatori Torre del Greco, vittorioso nuovamente in casa contro il CLAN Santa Maria Capua Vetere. Vittoria esterna per i Dragoni Sanniti che superano la formazione cadetta del Napoli Afragola, mentre a Campobasso gli Hammers e l'Arechi impattano in un insolito pari senza marcature.

Serie C - Girone B

Il Rende esce vittorioso dal campo dello Spartacus registrando così la seconda vittoria stagionale. Successo esterno anche per l'Amatori Agro che espugna Avellino, mentre è la Partenope cadetta l'unica compagine a far rispettare il fattore campo con la vittoria sulla compagine battipagliese dell'Hydra.

Under 16 maschile

Due le sfide disputate in mattinata: nette le vittorie, entrambe in trasferta, per il Napoli Afragola e per l'Amatori Torre del Greco, rispettivamente contro Sacro Cuore Pompei e Grande Napoli.

Coppa Italia Femminile Seniores

Il club sannita de Le Longobarde ha ospitato la tappa odierna, vinta dalle ragazze dell'Amatori Napoli in un girone avvincente e molto partecipato con cinque compagini scese in campo.

Under 18 femminile - Campionato Interregionale

Sabato pomeriggio il rinnovato Comunale di Boscotrecase ha ospitato la tappa. A fine giornata la compagine rosa dell'Amatori Napoli chiude in vetta alla classifica di tappa proprio davanti alle padrone di casa dell'Amatori Torre del Greco.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B maschile

Domenica da archiviare per la Partenope che tra le mura amiche cede il passo all'US Roma.

RISULTATI



SERIE C - GIRONE A

NAPOLI AFRAGOLA - DRAGONI SANNITI = 20 - 25 (2-4) arbitro CERINO

HAMMERS CAMPOBASSO - ARECHI = 0 - 0 (0-0) arbitro RUSSO

AMATORI TORRE DEL GRECO - CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 43 - 17 (6-3) arbitro SALIERNO

SERIE C - GIRONE B

SPARTACUS SOCIAL CLUB - RENDE = 5 - 12 (1-0) arbitro PANARIELLO

AVELLINO - BALIANO TILES AMATORI AGRO = 5 - 33 (1-4) arbitro ESPOSITO

PARTENOPE - HYDRA = 7 - 0 (1-0) arbitro LICCARDI

UNDER 16 MASCHILE

SACRO CUORE POMPEI - NAPOLI AFRAGOLA = 0 - 67 (0-11) arbitro SALIERNO

GRANDE NAPOLI - AMATORI TORRE DEL GRECO = 0 - 42 (0-7) arbitro CALABRITTO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1' AMATORI NAPOLI - 2' HAMMERS CAMPOBASSO - 3' ZONA ORIENTALE SALERNO - 4' LE LONGOBARDE - 5' PARTENOPE arbitri POLESE - IACOMINO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1' AMATORI NAPOLI - 2' AMATORI TORRE DEL GRECO - 3' CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - 4' PARTENOPE arbitri AMBROSIO - SCOGNAMIGLIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione



SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

PARTENOPE - US ROMA = 6 - 15 arbitro BALDAZZA