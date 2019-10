Amatori Napoli ko a Roma La grande prestazione non basta agli uomini di Fusco, vince la Capitolina 26-14

A Roma con coraggio. Con la voglia di lottare e senza nulla da perdere. E' stato questo l'atteggiamento dell'Amatori Napoli alla sua prima storica trasferta in serie A. Carattere e voglia di spingere il piede sull'acceleratore nonostante dall'altra parte del campo c fosse una delle favorite alla vittoria del campionato. Gli uomini di Fusco hanno subito capito che i trequarti avversari non scherzano. Vanno sotto 12 a 0. Reagiscono e accorciano le distanze (12-7) ma i romani puniscono ancora i campani andando al riposo sul 19 a 7.

Vantaggio importante che non spaventa la truppa di Fusco. Anima e cuore. Un po' di incoscienza, quella bella delle neopromosse, tanta voglia ed ecco che il match si riapre sfruttando la superiorità numerica dopo il giallo a Gentile. Ma nel finale Belcastro ristabilisce le distanze. Mette a segno la meta che rende vano lo sforzo dei napoletani che perdono la partita (26-14), ma tornano a casa con tante indicazioni importanti e la consapevolezza di potersela giocare con qualunque avversario.

Domenica all'ex Base Nato di Bagnoli arrivano i Cavalieri Prato, un'altra occasione per prendere confidenza con la categoria e magari per continuare a stupire e rende ancora più bella una classifica che attualmente vede i partenopei al quarto posto.