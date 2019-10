Napoli femminile, contro la Lazio esordio con gol di Coda Esordio con gol-lampo per Anita Coda, raddoppio di Oliviero

Esordio da bomber per Anita Coda con la maglia del Napoli Femminile. La giovane centravanti proveniente dal Milan ha sbloccato dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo la sfida contro la Lazio, valida per la terza giornata del campionato di serie B nazionale, al 55’ con una deviazione a centro area. Rete che ha preceduto di poco il raddoppio di Elisabetta Oliviero, arrivato al 57’ con un destro a giro dal limite dell’area, che ha portato il risultato sul definitivo 2-0. Una vittoria che segue quella di Coppa Italia di un mese fa, sempre contro la formazione del presidente Claudio Lotito, che conferma le ambizioni di alta classifica del club partenopeo.

“Non ci poteva essere modo migliore per esordire con questa maglia – ha spiegato a fine gara Anita Coda, raggiante per la rete segnata che sbloccato l’incontro -. La squadra è stata brava nel primo tempo a giocare una buona partita e a mantenere il risultato aperto per poi venire fuori nella ripresa con qualità e freschezza atletica. È questa la strada che dobbiamo seguire per riuscire a conquistare i nostri obiettivi”.

Il Napoli Femminile tornerà in campo, per la quarta giornata del campionato di serie B, domenica 3 novembre in trasferta sul campo del Lady Granata Cittadella.