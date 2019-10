Napoli - Atalanta, tifosi azzurri su tutte le furie Ancelotti squalificato per un turno, in città supporter inviperiti per il rigore negato a Llorente

Nel day after di Napoli – Atalanta 2-2non smette di risuonare l'eco delle dichiarazioni post-gara, al vetriolo, di Carlo Ancelotti. Un duro, durissimo sfogo nei confronti della direzione arbitrale, per un rigore invocato in maniera vibrante, ma non concesso, a Llorente, e l'espulsione incassata da Giacomelli. Un j'accuse senza peli sulla lingua. E in città, la rabbia dei tifosi per il presunto torto subito non è inferiore a quella dell'allenatore. Intanto, è ufficiale la squalifica per una giornata per il tecnico di Reggiolo, appiedato con la motivazione di “essere entrato in campo per protestare a gioco fermo”. Sabato l'allenatore non sarà in panchina per Roma – Napoli. Salterà la sfida dell'Olimpico anche Allan, che ha rimediato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere il sondaggio realizzato con i tifosi partenopei il giorno dopo Napoli - Atalanta.