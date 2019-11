Basket, la GeVi Napoli strapazza l'Orlandina: 79-46 Sacripanti: "Soddisfatto per la vittoria, col tempo vogliamo gremire il PalaBarbuto"

Successo convincente della GeVi Napoli Basket che batte l’Orlandina col punteggio di 79-46 nella gara valida per la quinta giornata del girone Ovest di Serie A2. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di coach Sacripanti che sale a quota 4 punti in graduatoria.

Avvio super di Napoli che scava subito il solco decisivo già nel primo quarto chiudendo 25-10 la prima frazione. Nel secondo quarto l’Orlandina tiene botta, ma al rientro dagli spogliatoi segna solo due punti contro i ventitré di Napoli. Nell’ultimo quarto la Gevi si limita a gestire lasciando spazio agli uomini della panchina.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti: “Sono soddisfatto per la vittoria, ma ancora più felice per come i miei ragazzi abbiano eseguito al cento per cento il piano partita. Sono contento di aver tenuto in campo non più di 27 minuti ogni mio giocatore. Stasera (oggi per chi legge, ndr) abbiamo corso tanto ed insistito sui loro punti deboli. Sin da quando sono arrivato ho sempre ammesso che dobbiamo essere bravi a conquistare il pubblico, a me piacerebbe vedere presto un palazzetto gremito. Quest’anno sarà un anno di transizione, ma questa società punta in alto e lo sta dimostrando. Adesso dobbiamo essere molto bravi a cancellare questa vittoria e prepararci per un’insidiosa trasferta dove speriamo di non aver pagato le fatiche della partita di questa sera (ieri per chi legge, ndc)."

Gevi Napoli-Orlandina Basket 79-46 (25-10; 43-28; 66-30)

Gevi Napoli: Guarino 3, Roderick 14, Klacar, Chessa 6, Dincic 7, Sandri 10, Milosevic 1, Monaldi 12, Spizzichini 9. Sherrod 11, Milani 6. Coach: Sacripanti.

Orlandina Basket: Galipò 7, Laganà, Johnson 8, Mobio 14, Querci 5, Ani 4, Triassi, Bellan 6, Neri, Doda 2. Coach: Sodini.

Fonte e foto: napolibasket.eu