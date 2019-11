Rugby, tutti i risultati delle squadre campane Derby sannita in C al IV Circolo, Torre del Greco ko al Vestuti contro l'Arechi

Maltempo e campi al limite della praticabilità hanno caratterizzato questa prima domenica ovale di novembre in Campania. Tante le mete realizzate dalla Serie A all'Under 16 maschile, circa cinquanta infatti le marcature nei cinque tornei disputati.

Serie C - Girone A

Seconda vittoria nella competizione per il IV Circolo Benevento che espugna il campo dei Dragoni Sanniti. Battuta d'arresto per l'Amatori Torre del Greco al Vestuti di Salerno contro l'Arechi, mentre registra la prima vittoria stagionale la formazione cadetta del Napoli Afragola.

Serie C - Girone B

Con il Rende capolista a riposo, la Partenope cadetta ne approfitta saltando in vetta grazie al successo sull'Avellino. Cade tra le mura amiche l'Hydra, cedendo il passo alla Zona Orientale che festeggia il primo successo dell'anno.

Under 16 maschile

Ultimo turno della fase di qualificazione del torneo. Nel terzo round del Girone A il derby sannita tra US Benevento e IV Circolo se lo aggiudicano gli ospiti. Girone B invece alla quinta giornata: nel derby del capoluogo campano, i ragazzi del Napoli Afragola hanno la meglio sui pari età della Partenope. Nella seconda sfida in programma questa mattina, il Sacro Cuore Pompei supera il Grande Napoli.

Under 18 femminile - Campionato Interregionale

Terza tappa della competizione che si è svolta fuori regione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Le padrone di casa del Tetras si fermano in seconda piazza davanti all'Afragola. Vincono la classifica odierna le partenopee dell'Amatori Napoli.



Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A maschile

Nuova vittoria casalinga per il Napoli Afragola che vince nettamente contro la compagine toscana dei Cavalieri Prato.

Serie B maschile

In condizioni meteo avverse e su di un fondo provato dal maltempo di questi giorni, la battaglia del Pacevecchia tra US Benevento e CUS Catania termina con il successo dei padroni di casa.



RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

NAPOLI AFRAGOLA - HAMMERS CAMPOBASSO = 24 - 0 (4-0) arbitro GARGIULO

DRAGONI SANNITI - IV CIRCOLO BENEVENTO = 6 - 13 (0-2) arbitro SALIERNO

ARECHI - AMATORI TORRE DEL GRECO = 8 - 5 (1-1) arbitro AMBROSIO

SERIE C - GIRONE B

BALIANO TILES AMATORI AGRO - SPARTACUS SOCIAL CLUB = N.D. arbitro ESPOSITO

PARTENOPE - AVELLINO = 15 - 0 (2-0) arbitro DE MARTINO

HYDRA - ZONA ORIENTALE SALERNO = 12 - 15 (2-2) arbitro LOMBARDI

UNDER 16 MASCHILE

NAPOLI AFRAGOLA - PARTENOPE = 22 - 8 (4-1) arbitro D'ORSI

SACRO CUORE POMPEI - GRANDE NAPOLI = 45 - 17 (7-3) arbitro D'ANDRIA

US BENEVENTO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 5 - 12 (1-2) arbitro CERINO

HAMMERS CAMPOBASSO - DRAGHI = N.D. arbitro FIORETTI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1' AMATORI NAPOLI - 2' TETRAS - 3' AFRAGOLA arbitri CHIOCCA - MAZIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A MASCHILE - GIRONE 3

NAPOLI AFRAGOLA - CAVALIERI U.R. PRATO = 32 - 5 arbitro ODOARDI

SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

US BENEVENTO - CUS CATANIA = 17 - 3 arbitro ONORI