Kickboxing, Iodice sul ring per il titolo Europeo K1-Rules Al Common Ground, il napoletano affronterà Gottardi nella categoria Pro 67 kilogrammi

Si svolgerà il 15 dicembre, al Common Ground di Napoli, la sfida per il titolo Europeo di Kickboxing K1-Rules, categoria Pro 67 kilogrammi. A confrontarsi saranno Daniele Iodice e Greg Gottardi: il napoletano Iodice ha 22 anni, è cresciuto nel Rione Traiano ed è tesserato con la Pro Fighting Napoli Club di Andrea Paesano, Luca Donadio e Ivan Milone. Allenato da Decio Pasqua, Iodice ha conquistato il titolo tricolore nel corso della prima edizione di “Fight for Naples”, evento che si è svolto lo scorso giugno alla Mostra d'Oltremare. L'evento sportivo, organizzato dalla Pro Fighting Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, sarà una serata in pieno stile americano, con musica e illuminazione a tema. Nel corso della serata si svolgeranno altri incontri di K1 e di Muay Thai. A seguire, al centro del ring sarà montata una console per lo spettacolo musicale che proseguirà per tutta la serata.