Olimpiadi: tecnici azzurri a Tokyo, c'è anche Cuomo Il CT della spada in visita alle strutture olimpiche con la delegazione guidata da Mornati

Le olimpiadi di Tokyo prenderanno ufficialmente il via venerdì 24 luglio, ma per le federazioni sono già iniziate da tempo. Non è solo tempo di rincorsa alla qualificazione, per molti è giunto il momento di andare a visionare con i propri occhi le strutture giapponesi.

Il Coni ha dato il via alla missione nipponica proprio nella giornata odierna con tanti direttore tecnici che hanno partecipato alla prima giornata di visita. A guidare la truppa il Segretario Generale Carlo Mornati. Tra i presenti anche il napoletano Sandro Cuomo, Commissario Tecnico della squadra di spada, che con gli altri ha avuto l'occasione di visionare la palazzina numero 16 che ospiterà gli atleti italiani nel villaggio olimpico a partire dalla settimana precedente all'accensione del braciere.

Tra le grandi novità, dal punto di vista logistico, c'è quella che riguarda gli atleti. “Ogni iscritto ai Giochi - è stato spiegato - avrà la possibilità di prenotare attraverso un sistema online dedicato fino a due posti in albergo o in altre residenze per familiari o amici. L’iniziativa è stata decisa per venire incontro alle esigenze dei partecipanti. Ovviamente per accedere al sistema l’atleta dovrà essere ufficialmente iscritto alla competizione olimpica”. La delegazione azzurra ha visitato anche lo Stadio Olimpico dove, venerdì 24 luglio, verrà acceso il braciere con il sacro fuoco di Olimpia.

Questo l’elenco dei Direttori Tecnici presenti a Tokyo: Sante Spigarelli (Tiro con l’Arco), Antonio La Torre (Atletica Leggera), Franco Cattaneo (Canottaggio), Emanuela Maccarani (Ginnastica Ritmica), Alessandro Rogato (Golf), Kiyoshi Murakami (Judo), Pierluigi Aschieri (Karate), Pietro Piscitelli (Lotta), Davide Mazzanti (Pallavolo Femminile), Gianlorenzo Blengini (Pallavolo maschile), Libenzio Conti (Pallavolo, Direttore nazionali), Matteo Varnier (Beach Volley uomini), Roberto Naccari (Pentathlon Moderno), Pietro Roca (Pesi), Giulio Coletta (Pugilato), Andrea Cipressa (Scherma, Fioretto), Sandro Cuomo (Scherma, Spada), Enrico Obletter (Softball), Valentina Turisini (Tiro a Segno), Mario Magnanini (Tiro a Volo, Capo Ufficio Tecnico), Daniel Joel Filliol (Triathlon).

Foto: Coni.it