Scherma, Curatoli pronto all'esordio in Coppa del Mondo Azzurri impegnati in Egitto, oltre al napoletano c'è anche l'eterno Aldo Montano

Parte venerdì dall'Egitto la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Prima tappa in programma a Il Cairo con i migliori al mondo pronti a darsi battaglia nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Tokyo. Tra i più attesi c'è sicuramente il napoletano Luca Curatoli, reduce da una grande annata terminata al quarto posto nel ranking mondiale. Un risultati frutto di tante ottime prestazioni tra cui spicca il podio nella tappa italiana di Padova. Sulla pedana egiziana Curatoli non sarà solo. Oltre al forte sciabolatore napoletano sono stati convocati anche l'eterno Aldo Montano, che sogna la sua quinta olimpiadi, Enrico Berrè, Gigi Samele, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Matteo Neri, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio e Giovanni Repetti.

"Inizia la stagione più importante del quadriennio- è il commento alla vigilia del Commissario tecnico, Giovanni Sirovich -. E' il momento in cui la sciabola in mano inizia ad avere un peso maggiore ma è anche il momento in cui bisogna dare il massimo. Sono fiducioso perché ho seguito i ragazzi anche all'ultimo ritiro collegiale e soprattutto conosco il loro valore e la loro voglia di dimostrarlo. Sin da subito".

Il più atteso è proprio Curatoli, degno erede di gente del calibro di Tarantino e Occhiuzzi, atleti capaci di salire sul podio olimpico quello che è il sogno ricorrente del buon Luca.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA MASCHILE - Il Cairo, 15-17 novembre 2019

Atleti

Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Gabriele Foschini, Giacomo Mignuzzi, Luigi Miracco, Aldo Montano, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele



Commissario tecnico: Giovanni Sirovich

Maestri: Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Andrea Terenzio

Medico: Alessandro Pagliaccia

Fisioterapista: Andrea Giannattasio



PROGRAMMA GARE

Venerdi 15 novembre

Fase a gironi - ore 11.00 (10.00 Ita)

Tabellone di qualificazione - ore 13.30 (12.30 Ita)



Sabato 16 novembre

Tabellone principale - ore 11.00 (10.00 Ita)

Fase finale - ore 17.30 (16.30 Ita)



Domenica 17 novembre

Gara a squadre

Tabellone principale - ore 10.00 (9.00 Ita)

Fase finale - ore 18.00 (17.00 Ita)