L'Italrugby di Cammarano e Franco sfida il Giappone A L'Aquila in campo dal primo minuto le due atlete campane

A L’Aquila arriva il Giappone. Test match di spessore per l’Italrugby femminile guidata da Andrea Di Giandomenico. Al Fattori le azzurre proveranno a fare ulteriori passi in avanti e migliorare i meccanismi tra le veterane e i nuovi innesti. In campo, fin dal primo minuto, anche le due campane Lucia Cammarano e Giada Franco.

La sannita giocherà in prima linea nel ruolo di tallonatore, mentre la salernitana sarà impegnata in terza linea con il numero 7. Per entrambe si tratta di un test match importantissimo per continuare a scalare posizioni nelle gerarchie del CT che punta tanto su entrambe. “I Test Match autunnali hanno una grande importanza –ha sottolineato Di Giandomenico- per la crescita del nostro movimento. Nella scorsa stagione abbiamo mostrato segnali di crescita che vogliamo confermare nei prossimi mesi. Il Giappone è una squadra solida: due anni fa al Mondiale siamo riusciti a vincere una partita che si è sbloccata dopo tanti minuti di equilibrio.

Dal canto nostro abbiamo un gruppo unito formato da giocatrici esperte e nuovi innesti. Saremo come sempre concentrati sulla nostra prestazione sperando di centrare un risultato positivo”. La sfida tra Italia e Giappone andrà in scena sabato pomeriggio alle 14:30 allo Stadio Fattori di L’Aquila e potrà essere seguita anche in diretta televisiva su Rai Sport a conferma del crescente interesse che c’è intorno alla palla ovale femminile soprattutto dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni con la partecipazione al Mondiale.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Camilla SARASSO (CUS Torino, 4 caps)

14 Maria MAGATTI (CUS Milano, 28 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 51 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 37 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 50 caps)

10 Laura PAGANINI (CUS Milano, esordiente)

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 89 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 37 caps)

7 Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 11 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, Francia, 42 caps) - capitano

5 Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 12 caps)

4 Valentina RUZZA (Stade Francais, Francia, 29 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 64 caps)

2 Lucia CAMMARANO (Rugby Belveneroverdi, 21 caps)

1 Silvia TURANI (HBS Colorno, 10 caps)

A disposizione

16 Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, esordiente)

17 Michela MERLO (Rugby Mantova, 4 caps)

18 Sara TOUNESI (HBS Colorno, 10 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 16 caps)

20 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 21 caps)

21 Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 1 cap)

22 Micol CAVINA (Arredissima Villorba Rugby, 3 caps)

23 Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, esordiente)